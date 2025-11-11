Експерт пояснив, чому після атаки РФ світло вимикають нерівномірно

Відключення світла / © Associated Press

Реклама

Після чергової російської атаки по енергетичній інфраструктурі 8 листопада Україна знову зіткнулася з масштабними відключеннями світла.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, що нерівномірність відключень пов’язана не лише з ударом по об’єктах генерації, а й із серйозними пошкодженнями системи передачі струму.

«Ситуація непроста. Росіяни били не тільки по електростанціях, розташованих переважно на сході та півдні України, а й по магістральних підстанціях, які забезпечують передачу енергії на великі відстані. У результаті маємо подвійний удар: з одного боку — дефіцит потужності в східних регіонах, а з іншого — пошкодження ліній, через що електроенергію фізично неможливо передати із заходу країни», — розповів Омельченко.

Реклама

Через ці руйнування рівномірно розподілити електрику по всій території України нині неможливо. Навіть якщо наростити імпорт струму з Європи, це не допоможе вирівняти ситуацію в регіонах, які постраждали від атак, поки не відновлять критичні підстанції та лінії електропередачі.

«Говорити про „справедливі графіки вимкнень“ зараз не доводиться. Це технічно нереально. Пошкоджена генерація, пошкоджені мережі — маємо обмеження і за потужністю, і за передачею. Як у таких умовах можна скласти однакові графіки для всіх? Це просто маячня», — наголосив експерт.

На думку Омельченка, ситуація стабілізується лише після масштабного відновлення енергетичної інфраструктури, що може зайняти тижні або навіть місяці.

Раніше повідомлялося, що через масовані російські удари по енергосистемі України, найближчими тижнями, ймовірно, продовжать діяти графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг у 12 регіонах.

Реклама

Ми раніше інформували, що після останніх атак енергосистема України зіткнулася з гострим дефіцитом генерації.