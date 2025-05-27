Експерт пояснив, чи будуть влітку масові відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

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Ситуація в енергетичному секторі України влітку залишатиметься стабільною, якщо вдасться уникнути масштабних ракетних атак з боку Російської Федерації.

Про це в етері Еспресо повідомив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

«Питання накопичення газу у нашій газотранспортній системі є номер один для держави. У цьому питанні дуже активно нам намагається допомогти Норвегія. З газом в Україні все буде добре», — зазначив він.

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Щодо електроенергії, експерт підкреслив, що нині ситуація виглядає досить позитивно.

«Щодо електроенергії ситуація дуже непогана. В цьому питанні я завжди говорив, що нас чекає повний колапс. Наразі таких перспектив немає, звісно, якщо нас не будуть обстрілювати так, як це було три останні ночі. Відповідно до цього ми матимемо чітке електропостачання», — пояснив Ігнатьєв.

Він також зауважив, що в окремих випадках можливі короткочасні відключення електроенергії.

«Є невелика ймовірність незначних відключень влітку по 2–3 години щодоби. Однак, якщо це й відбудеться, значно вплинути на нашу націю це не зможе», — додав експерт.

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За його словами, в Україні також очікується зростання споживання нафтопродуктів, що сприятиме активнішій роботі нафтопереробних підприємств.

«По нафті споживання продукції за прогнозами буде збільшуватись. Відповідно будуть більше працювати наші нафтопереробні заводи», — зазначив Ігнатьєв.

Підсумовуючи, він заявив, що за умови відсутності масштабних обстрілів, ситуація в енергетичному секторі залишиться стабільною і без значних змін.

Раніше повідомлялося, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що Україні можливі відключення електроенергії влітку через спеку та дефіцит газу.

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Ми раніше інформували, що директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко заявив, що липні-серпні є ризик повернення погодинних відключень світла.