Експерт попередив про підвищення цін на бензин і дизель: як зміниться вартість

В Україні від 1 липня здорожчає бензин та інші види палива. Втім, це здорожчання не буде "апокаліптичним" та відбуватиметься поступово.

Такий прогноз економіста, координатора експертних груп "Економічної експертної платформи" Олега Гетьмана в ефірі телемарафону.

Очікувано, що автогаз здорожчає на три гривні, дизель - на п'ять-сім, а бензин - на сім-дев'ять гривень за літр.

Гетьман зауважив, що у березні 2022=-го акцизи на бензин та дизель в Україні були зменшені до ставки 100 євро за тисячу літрів. Також було зменшено ПДВ із 20% до 7%.

"Це дало можливість утихомирити паніку, наситити ринок. На той час це дуже добре спрацювало", – пояснив Гетьман.

Втім, вже восени 2022-го було внесено зміни до законодавства, які передбачають повернення від 1 липня 2023 року ПДВ 20% та старих рівнів акцизів.

"Акцизи будуть встановлені не радикально вище. Наприклад, акциз на газ збережеться, акциз на дизель буде 140 євро, акциз на бензин - 214 євро. Це безумовно призведе до здорожчання. Але жодних апокаліптичних прогнозів ми, як економісти, не можемо дати. Це буде здорожчання газу приблизно на 3 грн (виключно за рахунок ПДВ – Ред.), дизеля – на 5-7 грн, бензину – на 7-9 грн за літр. Це буде не одномоментно, швидше за все, а поступово. Адже різні заправки мають різні запаси", - наголосив фахівець.

Здорожчання пального, переконаний експерт, вплине на власників автотранспорту. Натомість суттєвого здорожчання інших товарів не очікується. Втім, додає Гетьман, буде прямий вплив на тих, хто користується транспортом.

Нагадаємо, що від 1 липня 2023 року в Україні повернуть 20% ПДВ на всі види пального. Зараз цей податок становить 7%.

Читайте також: