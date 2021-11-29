Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Експерт пояснив, чи можуть зрости тарифи на таксі через підняття цін на проїзд у маршрутках

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Експерт пояснив, чи можуть зрости тарифи на таксі через підняття цін на проїзд у маршрутках

pixabay.com

Якщо агрегатори одночасно підвищать тариф на таксі, це буде монопольна змова, каже Володимир Балін.

Зростання цін на проїзд у громадському транспорті, яке анонсували у Києві, не має прямого впливу на формування тарифів таксі. Наразі на формування вартості таксі впливають ринкові механізми.

Про це заявив перший віцепрезидент "Українського транспортного союзу" Володимир Балін, пише УНІАН.

"Це жодним чином не є фактором впливу на тариф. Системи ціноутворення в застосунках автоматизовані і ціна залежить від базової вартості, попиту, кількості вільних машин, рівня заторів та інших зовнішніх факторів, таких як погода, наприклад. Тому вартість проїзду в громадському транспорті жодним чиоом не впливає на тариф таксі", - пояснив він.

Експерт висловив переконання, якщо найбільш популярні служби таксі спільно вирішать підняти тариф, це буде "монопольна змова", і на це має реагувати АМКУ.

"Агрегатори в конкурентній боротьбі між собою намагаються максимально знизити вартість проїзду, що вдається їм за рахунок великої кількості водіїв-учасників ринку. Це дає змогу основним гравцям створити так звану "парасольку цін" та перевести ринок на саморегулювання повсякденної тарифної політики", - сказав Володимир Балін.

Раніше повідомлялося, що від 1 січня 2022 року проїзд у транспорті Києва мав здорожчати у два з половиною рази.

Але мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що тарифи на проїзд у комунальному транспорті до кінця опалювального сезону підвищувати не будуть.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Київські таксі збираються підняти ціни: на скільки та коли очікувати здорожчання

Київські таксі збираються підняти ціни: на скільки та коли очікувати здорожчання
Наступна публікація