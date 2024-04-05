Експерт пояснив, як зробити ціни на паливо справедливими: боротьба з податковими ухилянтами та зміна акцизів на газ

Кабмін має встановити справедливість на паливному ринку. Потрібно "підрівняти" ставки акцизів для різних видів палива та домогтися сплати податків усіма учасниками ринку.

Про це написав народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, коментуючи урядовий законопроєкт про підвищення акцизів на нафтопродукти.

"Окрім підвищення акцизів, Кабмін має встановити справедливість на паливному ринку. По-перше, акцизи на різні види палива мають платитися у відповідності до його енергетичної цінності – тобто дизпаливо та бензин мають стати порівняно дешевшими, а газ – підтягнутися до їхнього рівня. По-друге, податки повною мірою мають сплачувати усі учасники ринку, інакше чиновники продовжуватимуть виїжджати за рахунок сумлінних компаній. Це все потрібно робити одночасно. Тоді й можна очікувати належний ефект від законодавчих рішень. А не сподіватися, що вони спрацюють самі по собі. Автоматично, так би мовити", – написав Черненко.

Він переконаний, що потрібно усунути диспропорції та несправедливості на паливному ринку.

"Момент перший. Непропорційна та несправедлива зміна акцизу на скраплений газ. Неприхований лобізм, не інакше. Другий момент. Згідно зі зрізом паливного ринку, лише деякі його учасники сумлінно платять податки, інші – податкові ухилянти. Сумарно до 15 млрд грн на рік може збирати держава тільки у цій галузі, якщо посилить контроль за збиранням податків", – зазначив експерт.

На його думку, причиною для підвищення акцизів стала нестача грошей у державі в умовах війни.

"Але шукають чиновники податки там, де легше, а не там, де потрібно. Так, підвищення акцизів прямо відобразиться на цінниках на стелах АЗК, а отже і на всіх інших процесах, де задіяне паливо. А це майже все: від продуктів до послуг. Тобто чиновники пішли традиційним шляхом – механічно полізли в кишеню до людей. Ну, це не вперше", – наголосив ексдепутат.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив законопроєкт, яким підвищуються ставки акцизів на паливо. Згідно з проєктом закону, цього року акциз на бензин подорожчає на 29,1 євро, на дизельне паливо – на 38,1 євро, а на скраплений газ – на 3,6 євро за 1 тис. літрів. За даними директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, чиновники "скопіпастили" у законопроєкті мінімальні ставки європейських акцизів. Якщо порахувати станом на сьогодні, податкова складова збільшиться у бензині на 7,3 грн/л, дизелі – на 9,6 грн/л та LPG – на 0,9 грн/л.