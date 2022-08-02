Експерт прогнозує зростання цін: як зміниться вартість продуктів до кінця року

До кінця 2022-го в Україні на 10-15% зросте вартість харчових продуктів.
На ринках і в магазинах будуть зрастати ціни на хліб, молоко та м'ясо. Натомість сезонні овочі до середини вересня дешевшатимуть.
Про це в ефірі телемарафону розповів економіст Олег Пендзин.
"Овочі дешевшатимуть у порівнянні з минулим місяцем. Також здешевлення буде, напевно, і в першій декаді вересня місяця", - сказав він.
За його словами, після відкриття українських портів дещо зростуть ціни на популярні продукти харчування. Зокрема, всередині країни відбудеться .
"Тобто це об'єктивний процес, який визначатиме невелике зростання цін на хліб, молоко та м'ясо", - пояснив він.
Як повідомлялося, гривня має посилитися у найближчі кілька тижнів. Згідно з прогнозами, вона буде коливатися близько офіційного фіксованого курсу для безготівкового ринку - 36,6 гривні за долар, кажуть в НБУ.
Читайте також:
- Експерт розповів, що буде з курсом долара у серпні
- Робота в Києві: хто отримує найбільше під час війни та які є вакансії
- В НБУ пояснили заборону обмінникам виставляти валютний курс