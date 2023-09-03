Експерт розповів, чого слід очікувати від української економіки наступного року

Економіст розповів, як на країну може плинути завершення війни, якщо воно відбудеться наступного року.
ВВП України наступного року зросте на кілька відсотків, але кардинально в економіці країни очікувати не слід, якщо війна буде продовжуватись.
Про це в етері телемарафону розповів економіст, радник президента України з економічних питань Олег Устенко.
"Я б очікував на наступний рік зростання (ВВП) декілька відсотків. Я б очікував дефіцит (бюджету) плановий на тому ж рівні, на якому ми знаходимося зараз", - сказав він.
Устенко вважає, що уповільнення інфляції наступного року буде на рівні близько 10 відсотків.
Я б очікував відносну курсову стабільність на наступний рік... Якщо війна закінчується і ми отримуємо нашу перемогу, скажімо, наступної весни наступного року, то це означає, що повністю треба буде переглядати все макроекономічні показники і відповідно треба буде переглядати державний бюджет країни", - зазначив економіст.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зарплати військовим перерахували, хто та які доплати отримає у вересні.
Крім того, ми раніше інформували, що Національний банк України пом'якшив валютні обмеження для українців: що змінилося.
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