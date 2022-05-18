Експерт розповів, коли в Україні покращиться ситуація з наявністю пального та що буде з цінами

Експерт розповів, коли в Україні покращиться ситуація з наявністю пального та що буде з цінами

Ситуація з наявністю на українських АЗС пального може покращитись до кінця травня та на початку червня.

Складнощі на ринку пального виникли через розбомблені нафтобази та нафтопереробний завод, а також внаслідок складної логістики з європейських країн.

Про це в ефірі телемарафону 18 травня повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Нам слід очікувати, що ситуація покращиться десь до кінця травня та на початку червня, але можливе й підвищення цін. Дуже багато залежить, наскільки уряд поверне свою суб'єктність на ринку і зможе дійсно професійно регулювати цей ринок", - наголосив Омельченко.

Водночас він зазначив, що якщо це відбудеться, то дійсно ситуація дещо полегшиться, але "стабілізацію, яка була до війни, в умовах війни очікувати не варто".

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Нагадаємо, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.