Експерт розповів, як новини про загрозу ядерного удару впливають на курс долара та що буде далі

Через ажіотаж на тлі негативних новин з РФ різко зріс попит на долар.
Це звісно позначається на зростанні курсу. Додатковий ажіотажний попит тягне курс догори в бік рівня понад 42 грн/дол.
Про це 28 вересня повідомив фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків.
Так, він зазначає, що новини про загрозу ядерного удару, мобілізацію та "референдуми" роз'ятрили й без того напружений валютний ринок.
"Ключове питання – чи це проблема браку пропозиції, чи це попит на готівку так виріс. Я прийшов до висновку, що це друге. Звичайно, дефіцит валюти є, він спостерігається з лютого, але власне зараз він більш гострий, ніж був ще в липні. Ми бачимо, що банки завозять готівку в досить значних обсягах: понад 500 млн у серпні - це багато. Плюс Нацбанк ще в часи початку коронакризи в 2020 році накопичив ще 700-800 млн дол. у готівці, і зараз банкам продає її за безготівку для того, щоб підкріпити каси і не було браку", - сказав Демків.
Впливає на курс і те, що українці надають перевагу долару. Він є більш популярним. За прогнозами експерта, готівковий курс і надалі "штормитиме" на новинах про спроби анексії українських територій, й психологічні чинники превалюватимуть на ринку.
Варто зазначити, що раніше у Національному банку України назвали головні причини певного дефіциту готівкової валюти в банках - це війна і відповідні проблеми з логістикою.
Нагадаємо, Національний банк України 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол. 21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.
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