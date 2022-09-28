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Експерт розповів, як новини про загрозу ядерного удару впливають на курс долара та що буде далі

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Експерт розповів, як новини про загрозу ядерного удару впливають на курс долара та що буде далі

Фото: Associated Press

Через ажіотаж на тлі негативних новин з РФ різко зріс попит на долар.

Це звісно позначається на зростанні курсу. Додатковий ажіотажний попит тягне курс догори в бік рівня понад 42 грн/дол.

Про це 28 вересня повідомив фінансовий аналітик інвестгрупи ICU Михайло Демків.

Так, він зазначає, що новини про загрозу ядерного удару, мобілізацію та "референдуми" роз'ятрили й без того напружений валютний ринок.

"Ключове питання – чи це проблема браку пропозиції, чи це попит на готівку так виріс. Я прийшов до висновку, що це друге. Звичайно, дефіцит валюти є, він спостерігається з лютого, але власне зараз він більш гострий, ніж був ще в липні. Ми бачимо, що банки завозять готівку в досить значних обсягах: понад 500 млн у серпні - це багато. Плюс Нацбанк ще в часи початку коронакризи в 2020 році накопичив ще 700-800 млн дол. у готівці, і зараз банкам продає її за безготівку для того, щоб підкріпити каси і не було браку", - сказав Демків.

Впливає на курс і те, що українці надають перевагу долару. Він є більш популярним. За прогнозами експерта, готівковий курс і надалі "штормитиме" на новинах про спроби анексії українських територій, й психологічні чинники превалюватимуть на ринку.

Варто зазначити, що раніше у Національному банку України назвали головні причини певного дефіциту готівкової валюти в банках - це війна і відповідні проблеми з логістикою. 

Нагадаємо, Національний банк України 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол. 21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
631
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