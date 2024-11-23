Експерт розповів, яким буде курс долара в грудні: чи очікувати зростання

У короткостроковій курс долара в Україні буде залишатися відносно стабільним. Втім, через великий попит на іноземну валюту Нацбанк може зменшити курс гривні.

Про це повідомив експерт Олександр Хмелевський у коментарі "Главреду".

"Згідно з Держбюджетом на 2024 рік, максимальний курс долара визначено на рівні 42,1 грн. У грудні курс на міжбанку не перевищить цієї позначки. Але зважаючи на великий попит на іноземну валюту, Нацбанк буде змушений знизити курс гривні", – сказав він.

В грудні курс гривні на міжбанку коливатиметься в межах 41,4-42,1 грн. за долар. Тим часом євро буде визначатися курсом євро щодо долара, який складеться на світових ринках. У грудні євро коливатиметься в діапазоні 43,4-45,3 грн.

За словами, Хмелевського, проблеми ЄС позначаються на курсі євро, який втрачає свої позиції щодо долара. Найближчими місяцями очікується продовження тенденції посилення долара щодо євро. Не виключено, що 2025-го долар досягне паритету щодо євро.

Курс гривні продовжує перебувати у вузькому коридорі щодо долара вже четвертий місяць. Однак скорочення іноземного фінансування або будь-які затримки в надходженні тих чи інших траншів можуть призвести до посилення девальвації гривні.

Як повідомлялося, долар випробовує нерви українців на міцність – коливання його курсу протягом тижня стають все помітнішими, однак у підсумку все повертається на круги своя. А от євро невпинно дешевшає, низхідний тренд триває два місяці, за цей час євровалюта втратила на готівковому ринку понад 5% вартості стосовно гривні або 2,5 грн.

Читайте також:

Прощальний подарунок від Байдена та долар по 45: шо приховує бюджет-2025