Експерт спрогнозував, як зміниться курс долара найближчим часом

На сьогодні ринок перебуває у коридорі 38,25−39,00 грн/$

Курс продажу долара в пунктах обміну валюти продовжує знижуватися. Станом на 10 березня, у п'ятницю, він складав 38,57. Тоді як 3 березня він був на рівні 39,05 грн/$.

Про це свідчать дані ресурсу finance.ua.

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний розповідає, що на сьогодні ринок перебуває у коридорі 38,25−39,00 грн/$

«Як і раніше, спостерігається дефіцит готівкової гривні. Крім того, існує думка, що тіньовий ринок зараз сильно впав, тому і попит на готівковий долар знизився», — пояснює він.

Експерти також зазначають, що вплив на традиційний ринок має і традиційна для аграріїв пора, коли вони продають валюту.

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За словами Юрія Крохмаля, керівника служби продажу казначейських продуктів АТ Банк Авангард, динаміка останніх двох тижнів ще і вплинула на девальваційні настрої в цілому, додавши населенню віри у гривню.

"Окрім того, поступово підвищуються відсоткові ставки на розміщення гривневих депозитів, що є додатковим фактором, який впливає на попит і пропозицію готівкової валюти, і грає на користь гривні», — пояснює експерт.

Додамо, що голова фінансового комітету ВР не бачить чинників, здатних повернути той курс, що був до повномасштабного вторгнення РФ.

Прикметно, що у Києві помітили маршрутку, в якій за проїзд розраховуються в криптовалюті. Принаймні в салоні маршрутки пасажири помітили об’яву про це на аркуші паперу біля водія.