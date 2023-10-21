Експерт спрогнозував, що буде з курсом долара найближчими днями

Курс долара в Україні 21 і 22 жовтня, у більшості обмінників фінкомпаній перебуватиме у межах коридору від 37,50 до 37,85 грн/дол. і продаж від 38,05 до 38,20 грн/дол.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс євро в ці дні в обмінниках буде у межах.

"Обмінники у ці суботу та неділю продовжать працювати у форматі "з обороту" з досить середнім рівнем спреду як по долару, так і по євро. По долару - в межах від 20 до 30 копійок, а по євро-в межах від 20-25 копійок до 1 гривні. Причому найбільш "жадібні" обмінники в районах з низькою конкуренцією продовжать виставляти спреди по долару в межах і до 70 копійок, а по євро - в межах і до 1 гривні", - зазначив експерт.

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Він додав, що найближчим часом не варто очікувати глобальної загрози для курсу гривні щодо долара і євро

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні.

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