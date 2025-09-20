Експерт спрогнозував курс євро на 2026 рік: скільки коштуватиме

Курс валют / © ТСН

Українцям варто зосередитися на збереженні своїх заощаджень через значні коливання валютного ринку.

Про це розповів головний економіст Олег Устенко в інтерв’ю для Новини.LIVE.

«Головне завдання, яке стоїть перед населенням, це зберегти просто свої заощадження, просто зберегти свої заощадження», — підкреслив Устенко. Він додав, що останні коливання курсу євро-долар є серйозними: «Коли ми говоримо з вами про серйозні коливання між парі євро-долар, то теж так виглядає, що це серйозно. Для мене це більш ніж серйозно».

За його словами, він постійно відстежує котирування валют, щоб розуміти тенденції на ринку: «Я за кожні декілька годин перевіряю різні курси, різні котування, які є для того, щоб розуміти, що відбувається на ринку. Для мене різниця буде, скажімо, на сьогоднішній ранок курс євро-долар, за 1 євро давали 1 долар 17 центів, потім після 17 центів 5,03. Це значне коливання, якщо мова йде про те, якщо ти як аналітик розглядаєш, що відбувається на ринку», — сказав він.

Він закликав не панікувати через короткострокові коливання: «Для населення це зовсім нічого не означає. Коливання, яке я очікував, я б очікував, що цей курс магістральний буде йти в сторону 1,2 євро-долар. Ну, принаймні, знов-таки, якщо не зміниться ситуація ні в Штатах, ні в Європі.І тоді ми, скажімо, тоді зараз ми мали б бачити з вами при курсі 41,5 гривень за 1 долар просто множити курс на 1,2. І це та цифра, яку ви маєте побачити євро по відношенню до гривня. Ну, тобто, це все ж нижче, ніж 50 гривень, але приблизно такого плану ви можете робити розрахунок», — сказав він.

Устенко також пояснив, як розраховувати курс євро до гривні на наступний рік: «Якщо середньорічний курс стоїть на наступний рік 45, скажімо, з половиною гривень за 1 долар, то, відповідно, ти маєш орієнтуватися на курс євро. Знов-таки, цей 45,5 множиш на 1,2 і плюс 9 гривень додаєш, і ти маєш побачити курс 54. Якщо ти віриш в курс 45,5 середньорічний, то, відповідно, середньорічний євро на наступний рік ти маєш бачити десь на рівні біля 54–55 гривень за 1 євро», — зазначив економіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу-неділю, 20-21 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США залишилася 41,24 гривні.