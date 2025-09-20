ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

Експерт спрогнозував курс євро на 2026 рік: скільки коштуватиме

У 2026 році євро може підскочити, українцям важливо планувати заощадження.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Курс валют

Курс валют / © ТСН

Українцям варто зосередитися на збереженні своїх заощаджень через значні коливання валютного ринку.

Про це розповів головний економіст Олег Устенко в інтерв’ю для Новини.LIVE.

«Головне завдання, яке стоїть перед населенням, це зберегти просто свої заощадження, просто зберегти свої заощадження», — підкреслив Устенко. Він додав, що останні коливання курсу євро-долар є серйозними: «Коли ми говоримо з вами про серйозні коливання між парі євро-долар, то теж так виглядає, що це серйозно. Для мене це більш ніж серйозно».

За його словами, він постійно відстежує котирування валют, щоб розуміти тенденції на ринку: «Я за кожні декілька годин перевіряю різні курси, різні котування, які є для того, щоб розуміти, що відбувається на ринку. Для мене різниця буде, скажімо, на сьогоднішній ранок курс євро-долар, за 1 євро давали 1 долар 17 центів, потім після 17 центів 5,03. Це значне коливання, якщо мова йде про те, якщо ти як аналітик розглядаєш, що відбувається на ринку», — сказав він.

Він закликав не панікувати через короткострокові коливання: «Для населення це зовсім нічого не означає. Коливання, яке я очікував, я б очікував, що цей курс магістральний буде йти в сторону 1,2 євро-долар. Ну, принаймні, знов-таки, якщо не зміниться ситуація ні в Штатах, ні в Європі.І тоді ми, скажімо, тоді зараз ми мали б бачити з вами при курсі 41,5 гривень за 1 долар просто множити курс на 1,2. І це та цифра, яку ви маєте побачити євро по відношенню до гривня. Ну, тобто, це все ж нижче, ніж 50 гривень, але приблизно такого плану ви можете робити розрахунок», — сказав він.

Устенко також пояснив, як розраховувати курс євро до гривні на наступний рік: «Якщо середньорічний курс стоїть на наступний рік 45, скажімо, з половиною гривень за 1 долар, то, відповідно, ти маєш орієнтуватися на курс євро. Знов-таки, цей 45,5 множиш на 1,2 і плюс 9 гривень додаєш, і ти маєш побачити курс 54. Якщо ти віриш в курс 45,5 середньорічний, то, відповідно, середньорічний євро на наступний рік ти маєш бачити десь на рівні біля 54–55 гривень за 1 євро», — зазначив економіст.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу-неділю, 20-21 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США залишилася 41,24 гривні.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie