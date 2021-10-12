Експерти МВФ сумніваються у відновленні економіки України в найближчі два роки

Експерти МВФ сумніваються у відновленні економіки України в найближчі два роки

ВВП України зростатиме повільніше, ніж загалом у світі.

Попри оптимістичні запевнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який прогнозував цього року зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до минулорічного показника 4%, у Міжнародному валютному фонді (МВФ) опублікували більш песимістичний прогноз.

Про це йдеться в опублікованому огляді МВФ World Economic Outlook.

Експерти МВФ прогнозують зростання ВВП в Україні цього року на рівні 3,5%, а це означає, що українська економіка не відновиться після падіння у 2020 році на 4,0%.

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Окрім того, ВВП України зростатиме повільніше, ніж загалом у світі, де за прогнозами МВФ у 2021 році середній показник становитиме 5,9%.

За даними експертів МВФ, економіка України у 2022 році теж зросте не набагато - на 3,6%. Цей прогноз покращено у порівнянні з квітнем (3,4%), однак середнє зростання ВВП у світі прогнозується на рівні 4,9%.

Нагадаємо, що голова Національного Банку України Кирило Шевченко вважає, що у разі введення в Україні ще одного локдауну, економіка втратить від 0,4% до 0,6% зростання ВВП.

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