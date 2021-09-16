Експерти оцінили наслідки негоди весняно-літнього сезону для аграріїв

Україна, як і весь світ, стикається із наслідками зміни клімату. Щороку вони стають все помітнішими, і це вже не політична мода, адже сільське господарство відчуває їх на практиці. Спеціалісти з агрострахування оцінили збитки окремих господарств внаслідок кліматичних впливів.

«На початку літа спеціалісти агропромислової галузі давали позитивний прогноз врожайності пізніх культур. Рослинам вистачало вологи, ріст та розвиток відповідав календарю, підстав для хвилювань в аграріїв не було», - зазначає керівник відділу агропромислового страхування компанії «ІНГО» Руслан Зимовець. – «Проте нищівні зливи з градом та буревіями, а згодом високі температури повітря та тривала відсутність опадів у низці областей поставили надії на врожай під сумнів».

Наприклад, аграрії Сумщини стикнулись як з проблемою посухи, так і надмірних опадів. А через аномальну спеку на Київщині, зокрема в Іванківському районі, постраждали посіви соняшнику і кукурудзи. На Полтавщині, зокрема в Пирятинському районі, град та зливи пошкодили і навіть подекуди знищили посіви. Через негоду аграрії втратили сотні гектарів посівів сої, кукурудзи та соняшнику.

«Саме для подолання наслідків таких явищ існують програми страхування врожаю, - зазначає Зимовець. – Вони дозволяють аграріям компенсувати можливі втрати внаслідок низки ризиків, в першу чергу – кліматичного впливу. Фактичні розрахунки збитку та страхового відшкодування проводяться аварійними комісарами страхової компанії, що мають профільну аграрну освіту».

Наприклад, дослідне господарство в Арцизькому районі Одеської області, що втратило врожай соняшника на полі площею 200 га внаслідок граду, може розраховувати на страхове відшкодування у розмірі 5,28 млн грн за умови середньої врожайності на рівні 2,2 т/га.

Господарство у Лохвицькому районі Полтавщини за втрату 300 га сої через зливи та град (при середній врожайності 2,5 т/га), отримало б за застраховані посіви 9 млн грн.

Від спеки та посухи суттєво постраждала Харківщина. Аграрії відзначають, що фактично ціле літо тут не було жодних продуктивних дощів на рівні хоча б 20-30 мм. При цьому температури сягали 40°С, час від часу спостерігались сильні вітри. В результаті одне з підприємств втратило врожай кукурудзи. На масиві площею 500-600 га не те що качан не зав’язався, рослини не «дотягли» навіть до 1,5 м зросту. Страхове відшкодування у цьому випадку може сягати 26,8 млн. грн.

Щоб отримати страхове відшкодування збитку, насамперед агропідприємство має повідомити про настання випадку, який може бути визнаний страховим. По-друге, необхідно обов’язково надати можливість експертам оглянути пошкоджені посіви. І в жодному разі не збирати врожай до цього огляду. Якщо завадити розслідуванню причин та обставин збитку (у будь-який спосіб), страхова компанія не зможе провести необхідну оцінку та відшкодувати збитки.

Будь-яке повідомлення про страховий випадок аналізується спеціалістами з врегулювання збитків. Лише після їхнього висновку страхова компанія приймає рішення про відшкодування або аргументує відмову.

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