Експерти пояснили, що буде з курсом валют після розширення "зернового коридору" для експорту металу

Розширення "зернового коридору" для експорту гірничо-металургійної продукції (ГМК) дасть Україні потужне джерело надходження валюти, яке допоможе стабілізувати курс гривні.

Про це повідомляє GMK Center.

Так, зазначається, що під час війни через блокаду портів Україна втрачає понад 60% потенційного експорту продукції ГМК і відповідно недоотримує до 20% валютної виручки, що негативно впливає на курс.

Водночас в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) вважають, що цілеспрямована робота влади за участю міжнародних структур із розблокування морських портів для експорту ГМК допоможе подолати кризу в галузі, та дасть гривні змогу укріпити свої позиції на валютному ринку.

"Це забезпечить ще одне потужне джерело припливу валюти до країни, що сприятиме стабілізації курсу національної валюти. Об'єктивним курсом у даних умовах ми вважаємо 36 грн за долар, решта - відповідь ринку на труднощі з експортом та такими новаціями від уряду, як можливість додаткового 10%-го оподаткування імпорту", - заявив президент УСПП Анатолій Кінах.

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Як зазначалося раніше, угода про розблокування експорту зерна через українські порти, яка дасть Україні близько 1 млрд дол. у місяць, знизила тиск на національну валюту. Розблокування коридору для експорту металу дасть понад 600 млн дол. щомісяця, а це, за оцінками експертів, допоможе утримувати долар на рівні 33-36 грн.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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