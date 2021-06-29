Експерти прогнозують чергове здорожчання нерухомості: наскільки зростуть ціни на житло

До кінця року вартість квадратних метрів зросте на 10%.

Ціни на нерухомість підуть вгору вже наприкінці літа. Такі прогнози озвучили в Асоціації ріелторів.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Експерти вже констатують незначне подорожчання квадратних метрів. Однак улітку обіцяють затишшя. А от наприкінці літа анонсують підвищення цін на вторинному та на первинному ринках на 5-7%. А до кінця року, кажуть ріелтори, ціни на житло зростуть на 10%.

Серед причин подорожчання нерухомості експерти називають не тільки зростання попиту. Українці все частіше обирають нерухомість для інвестування, як більш стабільний ринок.

Коли експерти прогнозують чергове подорожчання нерухомості – Економічні новини

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