Експерти прогнозують кілька варіантів падіння економіки Росії, криза неминуча

В результаті повномасштабного російського вторгнення в Україну на економіку Росії чекає серйозна криза.

Експерти Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП) дали прогноз, пише "УНІАН".

Так, на думку аналітиків, найсприятливіший варіант – активізм. Він можливий за умови, що темпи зростання світової економіки збережуться на рівні 3%, а ціни на енергоносії залишаться при цьому відносно високими. У цьому випадку ВВП Росії 2023 року перейде до зростання, але за підсумками року все одно скоротиться в межах 2%.

Найбільш песимістичний сценарій передбачає кризу в разі структурного спаду світової економіки, а також за умови, що санкції будуть зніматися повільно. На думку аналітиків, цей сценарій передбачає спад більш ніж на 6%. Крім того, можливі й такі варіанти, як "другі 2010-ті" і криза без ізоляції.

Нагадаємо, в Україні споживча інфляція у грудні 2022 року прискорилась.

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