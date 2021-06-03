Експерти прогнозують суттєве підвищення цін на оренду житла у великих українських містах

Причини - підвищення попиту.

Ціни на орендоване житло влітку підвищиться на 10%. Такі прогнози озвучили в Асоціації ріелторів.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Експерти стверджують, що через послаблення карантину, вже у липні до великих міст повернеться чимало людей на роботу. Саме це спричинить попит на оренду житла. Ріелтори прогнозують, що у Харкові, Одесі, Львові, Запоріжжі, Дніпрі та Києві малогабаритне житло поблизу станцій метро або в районах з розвиненою інфраструктурою суттєво подорожчає.

Зокрема, оренда квартири площею у 35 квадратних метрів збільшиться на 10%. А оренда житла у 50 квадратних метрів буде дорожча на 5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні почало активно дорожчати житло на вторинному ринку. За словами експертів, після двох тривалих локдаунів ринок нерухомості пожвавився і ціни на ньому зросли на 5%. Така тенденція буде спостерігатися до кінця літа.

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