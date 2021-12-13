Експерти прогнозують суттєве збільшення вартості квартир: як зміниться ціна

Здорожчання розпочнеться від другої половини березня.

Після новорічних свят ціни на квартири зростуть до 15%.

Такі прогнози ріелторів на 2022-ий рік, розповіли у Сніданку з 1+1.

Фахівці кажуть, що здорожчання розпочнеться від другої половини березня наступного року. Спочатку вартість квадратних метрів зросе до 5%. Ббільш суттєві коливання ціни варто очікувати від квітня до червеня, а також від жовтня до груднч.

Попит покупців буде активний як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості. Також експерти зазначили, зараз багато людей у пошуках одно- і двокімнатних квартир площею до 60 квадратних метрів.

Як повідомлялося, довгобуди всій Україні інвентаризують: у Мінрегіоні розробили відповідний проєкт. У відомстві заявили, що формування переліку об’єктів, які не були здані в експлуатацію, допоможе вирішити проблеми з недобудовами та їхніми інвесторами.

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