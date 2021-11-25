Експерти прогнозують зростання цін на вершкове масло: як зміниться вартість

Зростає вартість вершкового масла і у світі.
В українських магазинах вже до кінця 2021 року на 15% здорожчає вершкове масло.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Такі прогнози, на думку експертів, пов’язані насамперед зі світовими тенденціями. Ціни на вершкове масло у світі за останній місяць зросли на третину. Також найвищу вартість масла за останні роки на українському ринку пояснюють високим попитом на сировину, виробництво якої в нас стрімко зменшується.
Слід зауважити, що експерти також прогнозували зростання цін на молоко та молочні продукти. Виробляти продукти з молока стало дорожче: енергоносії зросли в три рази, зростають і зарпалти. Все це причина цінників у магазинах: 50 грн за 350 гр сиру та близько 30 грн за неповний літр молока.
Нагадаємо, експерти прогнозують значне зростання вартості м'яса. Вже від другого кварталу наступного року в Україні майже на 50% можуть зрости ціни на м'ясо.
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