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Експерти розповіли, скільки українців готові відкладати до 5% своїх доходів

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Експерти розповіли, скільки українців готові відкладати до 5% своїх доходів

УНІАН

На заощадження розраховують 34% осіб.

Щомісяця відкладати до 5% своїх доходів готові половина опитаних українців.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

За даними соціального опитування від дослідницької компанії Gradus, 36% українців розраховують на пенсію. Натомість на власні заощадження - 34%. Решта вагаються у відповіді.

До слова, більшість респондентів вважають, що українці звикли до не надто високих, але гарантованих пенсій. 

Як повідомлялося, Українцям не вистачає заробітної плати, щоб покривати свої потреби. В НБУ розповіли, що люди почали використовувати свої заощадження. Причина - зростання цін. Наприклад, вартість газопостачання збільшилася в 2,6 рази, електропостачання - на 37%, а ціна на цукор зросла за рік - на 84%, соняшникової олії - на 79%.

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