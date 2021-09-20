Експерти розповіли, скільки українців готові відкладати до 5% своїх доходів

На заощадження розраховують 34% осіб.
Щомісяця відкладати до 5% своїх доходів готові половина опитаних українців.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
За даними соціального опитування від дослідницької компанії Gradus, 36% українців розраховують на пенсію. Натомість на власні заощадження - 34%. Решта вагаються у відповіді.
До слова, більшість респондентів вважають, що українці звикли до не надто високих, але гарантованих пенсій.
Як повідомлялося, Українцям не вистачає заробітної плати, щоб покривати свої потреби. В НБУ розповіли, що люди почали використовувати свої заощадження. Причина - зростання цін. Наприклад, вартість газопостачання збільшилася в 2,6 рази, електропостачання - на 37%, а ціна на цукор зросла за рік - на 84%, соняшникової олії - на 79%.