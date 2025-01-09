Експерти розповіли, як змінилися ціна на овочі та фрукти за рік

На початок 2025 року ціни на більшість овочів та фруктів в Україні порівняно з тим же періодом 2024 року зросли. Проте для деяких товарів спостерігалося зниження цін.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Відомо, що середнє зростання цін на плодоовочеву продукцію мало незначну різницю від рівня річної інфляції, що вказує на певну стабілізацію ринку.

Значні коливання відбулися на таких продуктах, як капуста, морква та яблука. Капуста подорожчала втричі через зниження обсягів виробництва, а ціни на моркву зросли майже в 2,6 рази і досягли 26 грн/кг. Яблука через високі втрати врожаю в Європі та підвищення цін на яблучний концентрат подорожчали на 79% наразі вони коштують 25-28 грн/кг.

"Ціни на яблуко різко зросли у всіх країнах Європи, що обумовлено значними втратами врожаю внаслідок несприятливих погодних умов. Ще одна причина зростання цін – високі ціни на яблучний концентрат, що підтримують високі ціни і на яблуко низької якості. Відповідно, свіжий ринок яблука втратив найбільш доступний за ціною сегмент, що дозволило підвищити ціни на яблуко середньої та високої якості", - зазначив економіст Андрій Ярмак.

Схожа ситуація спостерігалась і з грушею, ціна якої на ринку України за рік зросла в середньому на 70%.

Окрім того, мандарини стали значно дорожчими, зростання ціни на них склало 58%. Інші продукти також подорожчали: картопля на 30%, солодкий перець і виноград на 20%. Водночас ціни на цибулю та тепличні помідори залишилися на рівні минулого року, а тепличні огірки подешевшали на 5%. Найбільше знизилися ціни на банани – на 8%.

Нагадаємо, за прогнозами нардепа Івана Чайківського, збільшення цін на базові продукти варто очікувати вже навесні.

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