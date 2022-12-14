Експерти спрогнозували курс долара на два роки: якою буде вартість валюти

За прогнозом, до кінця 2023-го долар буде на рівні 41,20 гривень за долар.

Вже наступного 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний.

Такий прогноз сформувала консенсус-група Focus Economics S. L. U, пише Forbes.

Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

На думку аналітиків, для забезпечення фінансової стабільності Національний банк якийсь час буде зберігати фіксований курс. "Плаваючий режим, ймовірно, буде знову введений, як тільки дозволять економічні умови",- йдеться у звіті.

За прогнозом фахівців, до кінця 2023-го долар буде на рівні 41,20 гривень за долар, а у 2024-го - 40,40 гривень за долар.

Нагадаємо, від 1 грудня 2022 року підвищився прожитковий мінімум. У зв’язку з цим також зросли пов’язані з ним виплати. Зокрема, мінімальна пенсія зросла до 2093 грн, максимальна - до 20 930 грн.

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