Експерти Tolk: коли чекати на повноцінний ринок електроенергії для населення

Україна очікує повноцінного запуску ринку електроенергії для населення. Але в нинішньому році його, швидше за все, не буде.

Від серпня 2019 року в Україні діє оптовий ринок електроенергії та його роздрібний сегмент для бізнес-клієнтів.

Якісні зміни на ринку за оцінкою Tolk

За оцінкою СЕО групи постачальників енергоресурсів Tolk Володимира Крупко, за минулі півтора року можна виділити наступні якісні зміни:

активний розвиток торгівлі в межах двосторонніх договорів

відбулася цивілізацію ринку

удосконалення регуляторної бази

практична відсутність можливостей для маніпуляцій

Керівник групи Tolk відзначає позитивні кроки в нормалізації продажів енергоресурсів, згенерованих державними виробниками електроенергії. Це, перш за все, відноситься до ДП "НАЕК "Енергоатом" та ДП "Центренерго". Раніше результати їхніх торгів на Українській енергетичній біржі викликали досить багато запитань не тільки у гравців ринку, а й у правоохоронців.

Ситуація на ринку наразі об'єктивно є така, що як держава, так і постачальники електроенергії, так і самі споживачі готові до відкриття роздрібного ринку електроенергії для фізичних осіб. Норми чинного закону про ринок електроенергії дозволяють Кабінету міністрів ухвалити відповідні рішення, не відкладаючи.

Триватиме пільговий тариф для населення: оцінка Tolk

Очікувалося, що 31 березня завершиться ПСО на ринку електроенергії, і запрацює нова модель, за якої постачальники отримають можливість купувати електроенергію не у Гарантованого покупця, а на ринку, завдяки двостороннім договорам.

Але, як зазначає керівник групи Tolk, такого не сталося. Кабінет міністрів кілька разів від початку року продовжував дію старого механізму і дію ціни 1,68 грн за кВт-годину. Останнім своєю постановою від 28 квітня Кабмін продовжив дію ПСО до 30 червня 2021 року.

Кожен раз подібні продовження встановлюються тільки на місячний термін, звертає увагу Володимир Крупко. В даний момент уряд активно розробляє нову модель, зокрема, відомі два її варіанти. І хоча остаточний вибір на користь будь-якої з них ще не зроблений, є чіткий намір змінити чинний порядок. Виходить, на ринок чекають нові правила, резюмує СЕО Tolk Володимир Крупко. При цьому, за його спостереженням, ніхто з учасників ринку не сумнівається, що ціна в 1,68 грн за кВт-годину має соціальну, а не ринкову складову.

Чи буде ринок? Думка СЕО Tolk

Керівник Tolk скептичний щодо до того, що ринок електроенергії в цьому році стане повністю вільним для всіх категорій споживачів.

У нинішньому році це не відбудеться через соціальний аспект питання, вважає Володимир Крупко. А ціна за кВт-годину буде продовжувати субсидіюватися аж до грудня.

На думку СЕО Tolk, зміни перш за все торкнуться механізму самого ПСО. Основним їх результатом стане перенесення відповідальності покупки необхідних обсягів електроенергії для населення з Гарантованого покупця на постачальників універсальних послуг. При цьому компенсація понесених витрат буде відкладена на наступний період, що, передбачувано, призведе до їхнього збільшення їх і чималих касових розривів.

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