Експерти виступають за підвищення адвалорної ставки акцизу на цигарки з 12%

Економічні експерти виступають за збільшення з 12% адвалорної ставки акцизу на тютюнові вироби, оскільки виникає дисбаланс у оподаткуванні дорогих та дешевих сигарет.

Про це написав директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

«У нас зрівняли податки на «Приму» та «Мальборо», - пише експерт.

За даними Кулика, бюджет України з моменту зниження урядом Миколи Азарова в 2013 адвалорної ставки з 25% до 12%, недоотримав понад 100 млрд гривень.

«За 11 років Україна втратила понад 100 млрд гривень, які могли б бути спрямовані на зміцнення оборони нашої держави», - вважає Кулик.

Підвищення адвалорної ставки підтримує і економічний експерт Денис Безлюдько.

«Попит на преміум-сегмент здебільшого нееластичний. Тобто для людини з досить великим доходом (на відміну від більшості населення) неважливо підвищення суми акцизу, який він платить. Він навряд чи перейде на умовну «Ватру». А ось бюджет України отримає додаткові надходження», – пояснює він.

Безлюдько додав, що з 2013 року ситуація "зацементувалася": законопроекти, якими цю ставку хочуть підвищити, просто не виносяться до сесійної зали Верховної Ради.

Як повідомлялося, в Україні зараз діє наступна схема акцизного оподаткування тютюнового ринку: мінімальне акцизне зобов'язання (2 516,54 грн. за 1000 шт.), специфічна ставка (1881,17 грн. за 1000 шт.) та адвалорна ставка (12%) . Нюанс у тому, що адвалор зараз не помітний, і на оподаткування преміум-сегменту він не впливає.

Наприклад, з пачки цигарок вартістю 60 гривень загальний акциз, який платять компанії (точніше курці) становить 50,33 гривні (60,00 грн. х 12% = 7,2 грн. – адвалорна складова акцизного податку; 37,62 грн. – специфічна ставка акцизного податку (37,62 + 7,2 = 44,82 грн. – сума акцизного податку за пачку цигарок). Але 44,82 грн. менше ніж 50,33 грн. (мінімальне акцизне зобов'язання), тому до бюджету підлягає сплаті 50,33 грн. акцизного податку за пачку.

І з пачки цигарок вартістю 106 гривень – 50,34 гривні (106,00 грн. х 12% = 12,72 грн. – адвалорна складова акцизного податку; 37,62 грн. – специфічна ставка акцизного податку; 37,62 + 1 72 = 50,34 грн – сума акцизного податку за пачку цигарок). 50,34 грн. більше ніж 50,33 грн. (мінімальне акцизне зобов'язання), тому до бюджету підлягає сплаті 50,34 грн. акцизного податку за пачку.

У Європі адвалорні ставки акцизу на сигарети становлять від 25% до 50% (у деяких країнах навіть вищі).