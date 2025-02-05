Експертів шокували результати перевірки бензину в українських мережах АЗС

Інститут споживчих експертиз провів чергову перевірку найбільш популярного бензину А-95, і виявив, що попри підвищення цін, якість цього пального кардинально покращилася. Такого експерти ще не бачили ніколи за роки проведення досліджень – лише дві мережі з 17-ти перевірених мали порушення якості.

Перевірка зразків «дев’яносто п’ятого» відбулася в найбільших всеукраїнських мережах (WOG, UKRNAFTA, ОККО, AMIC, MARSHALL, MOTTO, БРСМ-Нафта), а також у серйозних регіональних гравців (потужна столична мережа KLO, мережа АЗС на південному сході України PARALLEL, чисельна мережа у Дніпрі та Дніпропетровській області VOSTOKGAZ, ФАКТОР, харківська SVR, полтавська BVS, одеська VST). Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу.

Чи не вперше за історію досліджень «зелена» зона лідерів виявилася в рази більшою в порівнянні з аутсайдерами. Показники бензинів усіх членів «зеленої» зони перевищували вимоги ДСТУ. Найбільше значення октанового числа зафіксоване у «дев’яносто п’ятого», придбаного в мережі WOG, бензин у цій мережі майже 96-й (95,8 од.). Відмінні результати також у AMIC та KLO (по 95,7 од.). За таких показників октанового числа витрати пального будуть менші. Далі поміряли вміст сірки – найбільш шкідливої для двигуна та екології речовини. 10 мг/кг – максимум, який допускає норматив Євро 5. Майже відсутня шкідлива сірка була у зразках (WOG та UKRNAFTA) – 4 та 5 мг/кг відповідно. Майже вдвічі нижче нормативу виявилося у KLO та AMIC – всього 6 мг/кг. Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення в межах норми, найменша кількість у UKRNAFTA та VOSTOKGAZ– лише трохи більше 25 %, при вимозі не більше 35. І насамкінець, перевірили «вбивцю» каталізаторів – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості може зменшити ресурс двигуна до десяти разів. Найбільш «чистий» бензин у AMIC та PARALLEL (0,64 % при нормі не вище 1%).

Неймовірно, але факт – в «червоній» зоні порушників всього дві мережі. Це велика мережа БРСМ-Нафта та локальна запорізька сітка ЄВРО 5. Причому у БРСМ-Нафта зафіксовано величезний прогрес у порівнянні з попереднім дослідженням – порушення лише у вмісті сірки.

Разом з тим, директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець впевнений, що втрачати пильність не варто, адже «бодяга» як швидко пішла, так і миттєво може повернутися.

Джерело expertise.in.ua