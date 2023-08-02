Експертка розповіла, яким буде курс долара в Україні на початку серпня

В Україні від 1 серпня розпочне поступово знижуватися курс долара. Готівковий курс продажу до кінця цього тижня перебуватиме у межах 37,1 - 37,6 грн.

Такий прогноз робить банкірша Ганна Золотько, повідомляє 24 канал.

"Готівковий курс продажу долара цього тижня перебуватиме у межах коридору 37,1 - 37,6 гривні за долар", - прогнозує Ганна Золотько.

На думку експерта, на поточному тижні валютний ринок очікує корекція. За словами Золотько, готівковий курс долара буде поступово знижуватися, наближаючись до позначок середини місяця. Враховуючи досить динамічне зростання минулого тижня, цей процес може бути дещо тривалішим.

Банкірша також акцентує на тому, що банки тільки почали переглядати ставки за депозитами у гривні після зміни облікової ставки. А тому потрібен час, щоб оцінити реальний вплив цього процесу.

Як повідомлялося, ціна на бензин та дизпальне в Україні зростають. Відповідно, це викличе і здорожчання продуктів та різних товарів, адже всі ціни прив'язані до логістики. Банкір Сергій Фурса розповів, що буде з курсом гривні. Так, з його слів, зараз немає жодних передумов, щоб долар зріс до кінця року.

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