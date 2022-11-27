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Експертка розповіла, від який факторів може залежати курс долара у грудні

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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82
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Експертка розповіла, від який факторів може залежати курс долара у грудні

Фото: Associated Press

Зараз робити більш-менш релевантний курсовий прогноз неможливо.

У грудні на валютному ринку в Україні може виникнути дефіцит готівки. Втім, наразі важко спрогнозувати, яким наступного місяця буде курс долара.

Таку думку висловила директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, пише 24 канал.

"У грудні, коли банки почнуть масово виплачувати клієнтам валюту, придбану "на депозит", на ринку може виникнути дефіцит готівки", - заявила вона.

За її словами, поки робити більш-менш релевантний курсовий прогноз неможливо. Зокрема, ще й тому, бо важко спрогнозувати, якою буде загальна ситуація у країні в грудні.

"Запущені Національним банком "депозитні" схеми придбання валюти досить ефективно стримують спекулятивні настрої на готівковому ринку: всі останні спроби підвищення приводили до досить скромного зростання курсу", - наголосила Ганна Золотько.

Нагадаємо, США виділили Україні 4,5 мільярда доларів для підтримки нашого бюджету. Ці кошти спрямують на зарплати медикам, вчителям та на пенсії.

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Дата публікації
Перегляди
82
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