Експерти дали відповідь, чи дійсно на українських АЗС масово недоливають пальне

Експерти Інституту споживчих експертиз знову провели масштабну перевірку точності наливу бензину А-95 на вітчизняних АЗС. Минула перевірка, яка відбулася торік, показала, що більша половина перевірених заправко «грішила» недоливом, причому в деяких випадках досить суттєвим. Яка ситуація зараз?

Контрольні зразки було відібрано в мережах преміальних брендів (AMIC, ОККО, UPG, KLO, PARALLEL), а також в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (AVANTAGE 7, MARSHALL, BVS, БРСМ-НАФТА, OVIS (Харків), EURO 5 (Запоріжжя)). І насамкінець, для контрасту, заміряли точність відпуску на поодиночних, не мережевих АЗС. Результати знову викликали шок.

Зразки бензину А-95, придбаних на АЗС, виміряли в лабораторії мірним циліндром, та перерахували густину. Далі за спеціальною формулою спеціалісти привели об’єми до температури, за якої проби відбиралися на АЗС. Таким чином, було визначено, що в дев’яти (!) з шістнадцяти перевірених мереж було виявлено недолив. І в деяких випадках він перевищував норматив до десяти разів!

Результати експерти розділили на дві зони – зелену та червону. В першу потрапили мережі, в яких було зафіксовано допустимий недолив (нагадаємо, закон дозволяє до 0,5%). В другу – відповідно АЗС, де заправили менше пального, ніж було оплачено.

У зеленій зоні опинилися як великі всеукраїнські «важковаговики», так і мережі-дискаунтери. Ідеальні рівно по чеку налили пальне в мережах AMIC та PARALLEL, недолив відсутній. Мінімальне значення також у столичної KLO - 0,05 % або 3 коп./літр. З запасом вклалися в нормативи мережі AVANTAGE 7 (0,10 % або 5 коп./літр), а також ОККО (0,15 % або 9 коп./літр) і MARSHALL. Такі цифри перш за все свідчать про системну роботу з калібруванням наливу на колонках АЗК.

Що стосується аутсайдерів, то тут картина сумна. АЗС відносно великих мереж BVS, БРСМ-НАФТА, OVIS (Харків), EURO 5 (Запоріжжя) недоливають своїм клієнтам більше, ніж дозволені 0,5%. Також недолив зафіксовано і у всіх перевірених поодиночних АЗС, або невеличких мереж (ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, PROLUX, TRANS OIL, ESKO). Рекордсменом виявилася запорізька EURO 5, на якій залили менше майже на 5 відсотків, або на 2 гривні 37 коп./л. Друге і третє місця «п’єдесталу» поділили мережі OVIS (Харків) та БРСМ-НАФТА, відповідно, 1,32 і 1,23 гривні недоливу на кожному літрі. У інших учасників недостача склала в діапазоні від 0,5 до 2-х відсотків, в перерахунку від 25 копійок до гривні двадцять на літрі «дев’яносто п’ятого».

Як зазначив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець, «експертна група очікувала від так званих «ноунеймів», тобто поодиночних АЗС, більшого недоливу, до 10-ти відсотків. На щастя, найгірші прогнози не виправдались. З іншого боку, деякими великими мережами продовжується системний недолив пального клієнтам, щоб тримати нижчу ціну. І поки за це нема ніякого покарання з боку наглядових органів, ситуація навряд чи зміниться ».