Експерти КИТ Group пояснили, чому українці купують більше валюти на піковому зростанні курсу

© ТСН

Реклама

Українці часто купують валюту після чергового стрибка курсу, рішення придбати долари та євро приходить в моменти найвищого попиту на валюту. Про це йдеться у матеріалі видання «Мінфін».

У КИТ Group пояснюють: у моменти високої невизначеності вмикається психологічний механізм так званого тунельного мислення, що впливає на фінансові рішення. «Це певна пастка мозку, який починає все бачити в гіршому вигляді та малювати однозначно негативні сценарії розвитку подій. Не варто звинувачувати людей у тунельному мисленні, адже під час війни кожен відчуває тривожність і високий рівень невизначеності. Цей стан також накладає відбиток на фінансові рішення — вони можуть бути менш продуманими, спонтаннішими», — кажуть аналітики фінансового маркетплейсу КИТ Group.

Особливий чинник впливу в Україні на покупців валюти — тривалий девальваційний тренд. «Річ у тім, що протягом років в Україні відбувається девальвація. Погляньмо на показники: 5 лютого 2024 року — на міжбанку курс 37,55 грн за долар, 5 лютого 2025 року — 41,68 грн за долар. Тепер 2026 рік: початок січня — на міжбанку курс 42,2 грн за долар, у лютому — 43,12−43,25 грн за долар. Так, часом курс гривні зміцнюється, але загальний тренд — це девальвація гривні. Саме це дає покупцям сигнал: краще купити зараз, ніж за місяць, коли курс буде менш вигідним», — пояснюють у КИТ Group.

Реклама

Щоб не втрачати на курсових коливаннях, експерти радять дотримуватися кількох правил, зокрема прив’язати купівлю валюти до плану, а не до емоцій, а ще аналізувати причини курсового руху, а не лише певний курс в обміннику.

«На роздрібному ринку діють певні правила, а також є розгалужена система гравців — банків і фінансових компаній, що мають валютну ліцензію, а Національний банк контролює роботу відповідно до цих правил. Тому навмисного розгойдування на роздрібному ринку ми вже доволі давно не спостерігали, ринок здебільшого діє професійно. До того ж контроль з боку НБУ не дозволяє операторам несподіваних рішень чи відвертих спекуляцій», — зазначають у КИТ Group.

На переконання експертів, для валютообмінних операцій варто використовувати безпечні канали обміну: купувати й продавати виключно через банки та пункти обміну з ліцензією НБУ. В часи непередбачуваних і суттєвих коливань знизити ризики допоможуть додаткові інструменти: до прикладу, фінансовий маркетплейс КИТ Group пропонує бронювання курсу на 60 хвилин.

Нагадаємо, експерти КИТ Group раніше аналізували, що девальвація гривні в 2026 році відбуватиметься через плавні коливання, а інвесторам найкраще сконцентруватися на продуманих валютних стратегіях, які включатимуть вкладення в доларах та євро.