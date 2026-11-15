Експерти назвали дві купюри євро, які підробляють найчастіше: як їх розпізнати

Євро / © Pexels

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Попри постійне вдосконалення захисту — голограми, водяні знаки та інші спеціальні елементи, — фальшивомонетники продовжують підробляти європейську валюту. Понад 80% усіх вилучених фальшивих євро припадає лише на два номінали банкнот.

Про масштаби підробок, найпопулярніші серед шахраїв купюри та способи перевірити їхню справжність ідеться у звіті Європейського центрального банку (ЄЦБ).

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Які купюри євро підробляють найчастіше: статистика ЄЦБ за 2025 рік

За даними Європейського центрального банку, у 2025 році з обігу вилучили близько 444 тисяч підроблених банкнот. Загалом рівень фальшивомонетництва залишається низьким: на кожен мільйон справжніх купюр припадало лише 14 підробок. Це один із найнижчих показників за всю історію існування євро.

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Водночас статистика свідчить, що шахраї найчастіше обирають два номінали. На банкноти 50 і 20 євро разом припало 80,2% усіх вилучених підробок:

50 євро — найпоширеніший номінал серед фальшивок: 53,2% від загальної кількості;

20 євро — на другому місці з показником 27%.

Переважну більшість підроблених банкнот виявили в країнах єврозони — 96,8%. Ще 2,2% вилучили в інших державах Євросоюзу, які не використовують євро, а 1% — за межами ЄС.

Як перевірити євро на справжність: три способи розпізнати фальшивку

У ЄЦБ зазначають, що загальний рівень підробок залишається низьким, однак під час розрахунків готівкою варто бути уважними.

«Більшість несправжніх банкнот легко розпізнати без спеціального обладнання, адже вони або взагалі не мають захисних елементів, або містять неякісні імітації», — наголошують в ЄЦБ.

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Для перевірки готівки фахівці радять використовувати простий метод «на дотик, на вигляд і під нахилом»:

На дотик. Зверніть увагу на характерну текстуру бавовняного паперу та рельєфний друк на окремих елементах банкноти.

На вигляд — проти світла. Перевірте водяний знак, захисну стрічку та прозоре віконце з портретом Європи.

Під нахилом. Подивіться, як змінюється колір смарагдової цифри номіналу та переливаються елементи голограми під різними кутами.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що у першому півріччі 2026 року українці вперше придбали готівкового євро більше, ніж доларів. За цей період чиста купівля європейської валюти сягнула 1,8 млрд доларів — на 18,2% більше, ніж за аналогічний період торік.

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