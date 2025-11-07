Експерти оцінили якість бензину на українських АЗС

© pixabay.com

Реклама

Вартість найпопулярнішого бензину А – 95 залишається стабільно високою на вітчизняних АЗК, незважаючи на просідання ціни на нафту. Експерти Інституту споживчих експертиз провели чергове дослідження якості бензину А-95 в українських мережах, аби з’ясувати, яка ситуація з якістю цього пального на зараз.

Перевірка зразків «дев’яносто п’ятого» відбулася в найбільших всеукраїнських мережах (SOCAR, ОККО, UPG, PARALLEL, БРСМ-Нафта), а також у регіональних гравців (потужна столична мережа KLO, вінницька мережа CHIPO, київська AVANTAGE 7, житомирський ФАКТОР, полтавські BVS та АВТОТРАНС, одеська VST, MANGO). Також експерти відібрали пробу на одиночній АЗС ENERGY PLUS з екстремально низькою ціною на стелі. Отже, показники бензинів усіх членів «зеленої» зонилідерів перевищували вимоги ДСТУ.

Експерти почали із замірів октанового числа, значення якого повинно бути 95 одиниць і вище. Найбільше значення зафіксоване у «дев’яносто п’ятого», придбаного в мережі SOCAR, бензин у цій мережі майже 97-й (!) (96,8 од.). В елітний клуб «октан більше 96-ти» також увійшла столична KLO (96,3 од.). Лиш трішки до 96-ти не дотягнулась CHIPO (95,9 од.). За таких показників октанового числа двигун працює рівно і віддає повну потужність, а витрати пального менші.

Реклама

Далі поміряли вміст сірки – найбільш шкідливої для двигуна та екології речовини. 10 мг/кг – максимум, який допускає норматив Євро 5. І тут експерти зафіксували нечуваний рекорд – сірка у зразку SOCAR виявилася менше 2 мг\кг! Фактично відсутня шкідлива сірка була і KLO – всього 5 мг/кг.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення в межах норми, найменша кількість у PARALLEL – лише трохи більше 25 %, при вимозі не більше 35.

І насамкінець, перевірили «вбивцю» каталізаторів – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості може зменшити ресурс двигуна до десяти разів. Найбільш «чистий» бензин у PARALLEL та CHIPO (0,62 % та 0,64 % відповідно при нормі не вище 1%).

В безпечну зону потрапили регіональні ФАКТОР, VST, BVS, АВТОТРАНС та MANGO. Бензини А-95 на цих заправках відповідали нормативам ДСТУ, але з показниками, що впритул наблизилися до граничних норм.

Насамкінець, лише у двох мереж зафіксовано порушення – це велика мережа БРСМ-Нафта та одиночна київська АЗС ENERGY PLUS. У БРСМ-Нафта на 40 відсотків перевищено вміст шкідливого бензолу, 1.4 % при нормативі не більше 1 %. Але гірше інше – бензин в цій мережі майже на чверть складається зі спирту, у тому числі метанолу.