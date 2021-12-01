Експорт брухту слід обмежити, щоб не допустити збільшення дефіциту сировини після рестарту Електросталі – Каленков

Уряду України необхідно терміново запроваджувати заходи, що обмежують експорт металобрухту, оскільки після повноцінного запуску метзаводу "Електросталь" у Кураховому дефіцит сировини збільшиться на 500-600 тис. тонн на рік. Таку думку у коментарі Мінпрому висловив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Він також зазначив, що відновлення роботи ще одного електрометалургійного підприємства в Україні є позитивним явищем. "Це підприємство раніше працювало з перебоями якраз через брак металобрухту. А оскільки завод придбала компанія, яка займається ломозаготівлею, забезпечення сировиною саме цього підприємства гарантоване", — сказав Каленков.

"Але для всієї галузі це означає, що попит на брухт зросте на 500-600 тис. тонн на рік. Враховуючи, що пропозиція брухту обмежена, це означає, що на таку ж цифру збільшиться дефіцит сировини для інших виробників", — додав він.

Таким чином, сьогодні актуальність захисту українського ринку від недобросовісного експорту зростає, упевнений президент "Укрметалургпрому". "Всі металурги розраховують на те, що Кабінет міністрів ухвалить рішення і обмежить експорт брухту. Це може бути зроблено або підвищенням мита до рівня, коли воно зможе виконувати свою регуляторну функцію — близько 200 євро/тонну; або ж запровадженням тимчасової повної заборони на експорт брухту. Ми сподіваємося, що це буде зроблено найближчими тижнями, тому що щодня безконтрольного вивезення металобрухту призводить до додаткових втрат для бюджету та зниження валютної виручки", — наголосив Каленков.

Каленков також звернув увагу на майбутнє традиційне зниження ломозаготівлі в зимовий період. "І тому крім зростання цін, вивезення сировини, яка могла бути перероблена в Україні, ми реально можемо дійти до того, що металургійні підприємства будуть виробляти менше продукції, тому що їм не вистачає брухту", — резюмував президент "Укрметалургпрому".

Раніше видання UAprom повідомило про те, що донецький бізнесмен Ігор Андрєєв наприкінці осені 2021 року продав "Електросталь", що тривалий час простоювала, найбільшій в Україні ломозаготівельній компанії "Укрмет".

Нагадаємо, за підсумками січня-жовтня експорт металобрухту з України злетів у 15,5 раза, до 0,5 млн. тонн. Це рекордний показник за останні кілька років.