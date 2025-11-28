ТСН у соціальних мережах

Експорт брухту з України загрожує економічній нацбезпеці, обмеження потрібні ще «на вчора» - Каленков

Проблема експорту брухту з України вже давно набула характеру загрози економічній безпеці нашої країни, українським металургам ще «на вчора» потрібні дієві заходи для стабілізації ринку в умовах воєнних дій.

Про це в інтерв’ю GMK Center розповів президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Це ставить під загрозу роботу підприємств гірничо-металургійного комплексу, бо посилює дефіцит брухту всередині України. Металурги ще на початку поточного року зверталися до уряду із закликом у той чи інший спосіб обмежити відтік стратегічної сировини за межі країни», - сказав він.

За його оцінками, наразі на українському ринку спостерігається дефіцит брухту, який за 9 місяців становив 180 тис. т. «У 2025 році ситуація лише погіршилася: вже за підсумками січня-вересня обсяги експорту брухту перевищили ті, що були зафіксовані за весь 2024 рік, і становили 312 тис. т (зростання +54%). Тому на тлі таких вкрай несприятливих тенденцій, які загрожують економіці країни, уряд зробив перші кроки до ухвалення державного та вольового рішення – тимчасово обмежити експорт металобрухту», - підкреслив Олександр Каленков.

Голова «Укрметалургпрому» назвав ініціативу Кабміну встановити нульову квоту на експорт металобрухту з 1 січня 2026 року «економічно обґрунтованою».

«Метал, виготовлений із переробленого брухту й експортований, приносить у бюджет у 8–10 разів більше надходжень, аніж сировинний брухт, вивезений транзитом через ЄС. За нашими оцінками, втрати валютної виручки за такою схемою за 9 місяців становили $0,5–1,1 млрд», - підкреслив президент асоціації.

Олександр Каленков також нагадав про соціальний фактор, оскільки переважна більшість металургійних заводів розташовані у прифронтових регіонах, а деякі навіть у зонах активних бойових дій. «Вони забезпечують десятки тисяч робочих місць у цих областях, а одне робоче місце у металургійному виробництві формує 4–5 робочих місць у суміжних галузях. Отже, якщо підсумувати, враховуючи металургів, суміжників і членів їхніх сімей, то йдеться про забезпечення роботою та доходом приблизно 1 млн українців у прифронтових регіонах», - констатував він.

Крім того, Каленков наголосив, що нульова квота та експортне мито у €180/т сформують загальну інфраструктуру, яка дасть можливість зберегти стратегічну сировину, тобто металобрухт, всередині країни. «Мито блокує прямий експорт до Туреччини, однак не діє у торгівлі з країнами ЄС. Недобросовісні експортери користуються цим, вивозячибрухт транзитом до європейських портів, звідки він прямує до Туреччини та Індії — країн, що купують енергоносії в РФ і тим самим опосередковано підтримують її агресію», - повідомив експерт. 

«Тобто, більша частина українського брухту прямує через порти ЄС транзитом, а не залишається у європейських металургів, тож фактично Євросоюз і Україна «власноруч годують конкурентів», - підкреслив президент «Укрметалургпрому», додавши, що він очікує активний спротив запровадженню нульової квоти з боку експортерів металобрухту, серед яких чимало компаній із сумнівною репутацією.

