Експорт російського газу до Європи та Азії від початку року впав на 43% — ЗМІ

Росія від початку року експортувала до країн Європи та Азії на 67,6 млрд кубометрів менше газу, ніж за аналогічний період 2021 року. Тим часом обсяги газових запасів у Європі заповнені на 94,7%, порівняно з 77% минулого року.

Експорт газу "Газпрому" до європейських країн впав на 43% від початку року. Це сталося на тлі різкого скорочення європейського імпорту внаслідок війни Росії проти України.

Про це пише Montel Group.

До кінця жовтня російська державна газова компанія встигла експортувати 91,2 млрд кубометрів газу до країн Європи та Азії, окрім Балтії, Білорусі, Центральної Азії та України, що на 67,6 млрд кубометрів менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Крім того, видобуток блакитного палива російським "Газпромом" від початку року впав майже на 19% у річному обчисленні до 344 млрд кубометрів. Він не надав подробиць щодо цифр експорту в окремі європейські країни.

Газова криза призвела до стрімкого зростання цін на газ та електроенергію в Європі цього року та спонукала ЄС зменшити свою залежність від російського газу, запровадити обов’язкове скорочення споживання електроенергії та встановити цілі щодо зберігання газу напередодні зими.

Проте відтоді ціни впали до найнижчого з середини червня рівня на тлі прогнозів про м’який початок зими та високі обсяги запасів газу в Європі. Відомо, що наразі вони становлять 94,7% від максимального обсягу заповнення газосховищ, тоді як минулого року цей рівень зупинився на позначці у 77%.

Сам "Газпром" заявив, що зниження споживання газу в ЄС "стало ключовим фактором зниження попиту на газ у світі". Зазначається, що в січні-жовтні світовий попит знизився на понад 40 млрд кубометрів, причому на країни ЄС припадає 85% – або 36 млрд кубометрів – від загальної кількості. Про це "Газпром" заявив, посилаючись на неуточнені "перші попередні оцінки та доступні оперативні дані".

"Споживання газу також скоротилося у Великій Британії за вказаний період — приблизно на 4 млрд кубометрів — таким чином, загальна частка ЄС і Великої Британії у зниженні світового попиту становить близько 95%", — додали в російській компанії.

При цьому експорт з РФ до Китаю зростає через газопровід "Сила Сибіру" на 61 млрд кубометрів щорічно згідно з двостороннім довгостроковим контрактом між "Газпромом" і китайською енергетичною компанією CNPC.

"Поставки регулярно виходять за межі щоденних контрактних обсягів", — додали в "Газпромі".

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив думку, що Путін чекає на зиму і морози, щоб більше тиснути на Захід, шантажуючи газом.

Такої ж думки дотримується і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Однак, за його словами, ставка Путіна на газовий шантаж не спрацювала.

Тим часом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Європа звільняється від російської газової залежності. Він певен, що епоха "Газпрому" закінчилася, а разом із нею добігає кінця й епоха Путіна.

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