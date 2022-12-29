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Експорт російської нафти морським шляхом обвалився після введення стелі цін - WSJ

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Експорт російської нафти морським шляхом обвалився після введення стелі цін - WSJ

Скриншот з відео

Експорт російської сировини впав всього за місяць на 22%

Стеля цін обвалила експорт російської нафти морським шляхом на чверть порівняно з середніми показниками попередніх періодів.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Повідомляється, що у грудні РФ експортувала 2,5 мільйони барелів нафти, що на 22% менше від середнього показника за попередні місяці цього року.

Журналісти видання зазначають, що це відбувається на тлі введення стелі цін на російську нафту країнами Заходу.

Крім того, значне зниження обсягів експорту російської сировини "ймовірно, спричинене суворими погодними умовами та зниженням попиту в Китаї на тлі недостатньо рішучого скасування обмежень", запроваджених під час пандемії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що видобуток нафти в Росії може бути скорочений на 500-700 тисяч барелів на добу вже 2023 року.

Крім того, ми раніше інформували, що в Росії обурилися через обмеження ціни на її нафту на рівні $60 за барель.

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Дата публікації
Перегляди
363
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