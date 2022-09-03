Експорт українських товарів у серпні виріс на 25%: серед лідерів — соняшникова олія та кукурудза

У серпні 2022 року обсяги українського експорту зросли на 25% і склали 7,29 млн тонн. У грошовому еквіваленті експортери отримали 3,36 млрд доларів, що на 411 млн доларів більше, ніж у липні.

У Мінекономіки пояснили, що зростання експорту пов’язане з частковим розблокуванням портів Одеси. Це дало можливість значно наростити обсяги вивозу українських товарів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

В результаті перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн. Залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, автомобільним транспортом - 1,36 млн тонн.

В той же час найбільшу виручку експортери отримують від товарів, які експортуються автошляхами - 1,48 млрд доларів, морські вантажі вартували 995 млн доларів, а залізничні - 788 млн доларів.

"Україна робить ставку на експортну модель зростання економіки. До повномасштабної війни наш експорт складав 35% ВВП. Мета Уряду та Міністерства економіки – підняти його до понад 50%. 75% експорту повинні складати готові товари та послуги. Для цього ми, зокрема, запустили програму грантів на створення переробних підприємств. Також держава буде частково компенсувати ставку за експортними кредитами, які беруться на строк 2-12 років та складають не більше 85% суми зовнішньоекономічного контракту. Так допоможемо експортерам вийти на зовнішні ринки й бути там конкурентними. В результаті матимемо постійне зростання обсягів валютної виручки, що слугує гарантією макроекономічної стабільності в країні", - розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Фото: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Лідерами за вартістю експорту в серпні стали:

соняшникова олія (443 млн доларів). Обсяги її експорту зросли на 30% до 366 тис тонн. Україна почала вивозити менше сировини – насіння соняшнику та більше продукції переробки;

Обсяги її експорту зросли на 30% до 366 тис тонн. Україна почала вивозити менше сировини – насіння соняшнику та більше продукції переробки; кукурудза (347 млн доларів). Експорт її збільшився на 31% до 1,5 млн тонн. Саме цей експортний сегмент найбільше виграв від деблокади портів, з яких вийшли завантажені ще в лютому судна;

Експорт її збільшився на 31% до 1,5 млн тонн. Саме цей експортний сегмент найбільше виграв від деблокади портів, з яких вийшли завантажені ще в лютому судна; ріпак (305 млн доларів). Україна вже експортувала 665 тисяч тонн цієї культури нового врожаю;

Україна вже експортувала 665 тисяч тонн цієї культури нового врожаю; пшениця (213 млн доларів). В серпні Україна вивезла в 2,3 рази більше зерна, ніж в липні, обсягом 880 тис тонн;

В серпні Україна вивезла в 2,3 рази більше зерна, ніж в липні, обсягом 880 тис тонн; руда (172 млн доларів). Через окупацію та руйнування південно-східних регіонів обсяги експорту металургійної продукції падають. Зокрема, в серпні експортовано 1,4 млн тонн руди;

Через окупацію та руйнування південно-східних регіонів обсяги експорту металургійної продукції падають. Зокрема, в серпні експортовано 1,4 млн тонн руди; кабельна продукція (89 млн доларів). Попри скорочення обсягів експорту на 9,8%, ця категорія товарів залишається однією з ключових;

Попри скорочення обсягів експорту на 9,8%, ця категорія товарів залишається однією з ключових; електроенергія (73 млн доларів) . Виручка від електроенергії зросла в 2 рази у порівнянні з липнем. Це результат успішної інтеграції української енергетики до ENTSO-E – енергетичної системи Європейського союзу;

. Виручка від електроенергії зросла в 2 рази у порівнянні з липнем. Це результат успішної інтеграції української енергетики до ENTSO-E – енергетичної системи Європейського союзу; насіння соняшнику (71 млн доларів). Поступово цей сегмент експорту буде скорочуватися за рахунок зростання переробки;

Поступово цей сегмент експорту буде скорочуватися за рахунок зростання переробки; мʼясо птиці (67 млн доларів) . Експорт продукції демонстрував зниження порівняно з липнем;

. Експорт продукції демонстрував зниження порівняно з липнем; соя (62 млн доларів). В серпні зростання її експорту склало +30% до 148 тисяч тонн.

Важливо, що стабільну висхідну динаміку демонструє кондитерська переробна продукція: хлібобулочна +19,4%, цукрова +9,1%, шоколад +25%.

Нагадаємо, з чорноморських портів, які розблокували в кінці літа, відправили вже майже два млн тонн аграрної продукції. Тим часом до “зернового коридору” хочуть увійти ще 64 судна.

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