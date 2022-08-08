Експорт українського зерна: Зеленський розповів, завдяки кому вдалось відновити роботу портів

З порту "Південний" вперше від 24 лютого вийшов корабель з українським зерном.

Експорт української аграрної продукції вдалось відновити завдяки захисникам України.

Про це 8 серпня сказав президент України під час свого звернення до українців.

"Триває реалізація зернової експортної ініціативи – сьогодні вперше з 24 лютого вийшов завантажений корабель із порту "Південний". Наразі є всі шанси для того, щоб забезпечити ритмічність такого експорту. Проте ключове – це, як і в попередні дні, здатність партнерів не допустити будь-яких намагань Росії зірвати експорт і знову загострити світову продовольчу кризу", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що експорт зерна вдалось відновити завдяки українським захисникам.

"І хочу нагадати всім нашим аграріям, усім працівникам наших портів, усім, хто залучений у суміжних галузях, і всім, хто це коментує, що морський експорт вдалося поновити завдяки передусім нашим воїнам, які захистили відповідну акваторію: нашій розвідці, нашим спецпризначенцям Сил спеціальних операцій і "Альфи" СБУ, артилеристам, Військово-Морським силам, Повітряним силам Збройних Сил України, прикордонникам та всій нашій героїчній армії, яка боронить державу", - наголосив Зеленський.

США дають $1 млрд допомоги: це ракети до HIMARS, боєприпаси - звернення Зеленського за 8 серпня

Нагадаємо, Зеленський вимагає запровадити санкції проти Росії через замінування окупантами Запорізької АЕС.

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