Експорт української руди впав на 23%

Експорт залізняку українськими гірничо-металургійними компаніями за підсумками червня 2022 року знизився на 23% порівняно з попереднім місяцем. Цей показник становив до 1,75 млн т.

Як повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка на своїй сторінці у Facebook, порівняно з червнем 2021 року експорт ЗРС скоротився в 2,45 разу.

Зокрема, за січень-червень українські металурги відвантажили за кордон близько 17 млн. т руди, що на 24,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом за підсумками першого півріччя виторг від експорту товарів з України впав на 23,7% порівняно з січнем-червнем 2021 року – до $22,8 млрд. У другому кварталі показник упав на 37,4% порівняно з першим кварталом та на 45,8% порівняно з другим кварталом 2021 року – до $8,78 млрд.

Таким чином, у натуральному вираженні експорт за січень-червень упав на 55,6%. У другому кварталі було експортовано 16,6 млн. т вантажів.

На думку Тараса Качки, головною причиною скорочень є блокада портів. Так, за другий квартал морські перевезення в Україні впали на 86,5%, що дорівнює близько 21,6 млн. т вантажів.

Однак зараз спостерігається збільшення експорту за вартістю та обсягами. Географічно експорт повністю зорієнтований на ЄС. "78% нашого експорту у другому кварталі припало на Євросоюз. Загальна вартість експорту до цих країн за квітень-червень склала $6,86 млрд, що на 6,4% більше, ніж у другому кварталі 2021-го", – резюмував Качка.

Зазначимо, на початку травня стало відомо про початок експорту руди через румунський порт Констанца. Вантажний оператор Comvex завантажив близько 35 тис. т залізняку з України. Крім того, Румунія планує розпочати ремонт залізниці, яка від портового міста Галац доходить до молдавського кордону в селі Джурджулешть та об'єднає порт Рені на півдні Одеської області з рештою дунайських портів. Ця залізнична лінія дозволить перевозити товари в Україну та з країни через Молдову та порт Галац.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на усі групи вантажів.