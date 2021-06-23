Експорт вітчизняних товарів збільшився: які країни залишаються основними торговими партнерами України

Найбільше товарів Україна експортувала до країн ЄС (39,1% від загального обсягу).

У січні-квітні поточного року на 18,8% зріс експорт товарів з України За цей період зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 216 країн світу на загальну суму 19,09 млрд. дол.

Про це заявив очільник Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев.

"Найбільше товарів наша держава експортувала до країн ЄС (39,1% від загального обсягу). Варто зазначити , що рік до року експорт в країни ЄС збільшився на 24,5%. Важливими торговим партнерами України залишаються Китай (14,6%), Польща (7,6%), Туреччина (6,4%), Німеччина (4,4%)", - зазначив він.

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За його словами, значну частку в товарній структурі експорту займають чорні метали (19,5%) та зернові культури (15,8%). Фактично, велика частка того, що поставляє наша держава є сировиною, яка отримує додану вартість в інших країнах, в яких виробляється кінцева промислова продукція, і, відповідно, створюються нові робочі місця, сплачуються податки. До прикладу, залізна руда коштує $200 за тонну. Рулонна сталь — вже $1200 за тонну. Метал для виробництва верстата коштує вже від $10 тис. за тонну. Приклад з кукурудзою, яку ми експортуємо: вартість тонни — 8500 грн. Вартість в готовому виробі (варена кукурудза в банках) — 85 тис. грн за тонну.

"Країни, які купують у нас сировину, заробляють значно більше, ніж ми сьогодні. Саме тому ми продовжуємо працювати над законодавчими ініціативами, які спрямовані на збільшення частки експорту готової продукції з України", - наголосив Гетманцев.

Так, парламентом ІХ скликання ухвалено пакет законів про державну підтримку інвестиційних проєктів (інвест-няні), прийнято Закон 1261-IX щодо зменшення ставок ввізного мита на сировину, яка не виготовляється в Україні, запроваджена прискорена амортизація (Закон № 466), готується на друге читання проєкт про забезпечення експансії українського експорту (№3793), рекомендували до другого читання законопроєкт №3476 щодо стимулювання розвитку електричного транспорту, готується пакет законопроєктів для підтримки інвестицій через механізм індустріальних парків.

Нагадаємо, раніше Володимир Лапа, радник зі стратегічного розвитку президента Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) розповів про ситуацію з експортом української агропродукції, про перспективи та вплив на курс валют.

Які зернові культури найбільше експортує Україна - економічні новини

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