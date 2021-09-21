Експортери металобрухту ухиляються від сплати податків, маніпулюючи митною ціною, — нардеп

Експортери декларують занижені ціни під час експорту металобрухту України, що дозволяє їм залишати надприбутки від його продажу за кордоном.

Про це народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

Він нагадав, що ще в квітні Верховна Рада ухвалила закон, яким подовжила дію мита на експорт металобрухту з метою забезпечення української металургійної промисловості сировиною і підвищення конкурентоспроможності економіки України. Однак на тлі рекордного зростання цін на сировину запроваджене мито вже не здатне стримувати його експорт.

"Зараз маємо таку ситуацію. Ціни на металургійну сировину на міжнародних ринках б'ють рекорди. У той же час експорт з України при митах, які ми подовжили, не просто не зменшився, а й збільшився. У результаті під ризиком зупинки перебуває низка металургійних і сталеливарних підприємств, які не можуть існувати без лома", — підкреслив Мовчан.

При цьому, за даними депутата, експортери вивозять металобрухт з України за заниженими цінами, залишаючи надприбутки від його продажу за кордоном.

"Я зробив низку звернень в ДМС і ДПС і виявилося, що доходи від експорту брухту просто виводять за кордон через маніпуляції з митною ціною. Тільки за рекордний липень цього року на офшорних рахунках залишили не менше $8 млн", — заявив Мельник.

Він нагадав, що заниження митної вартості товарів — одна з найпоширеніших махінацій "сірих" експортерів.

"В 2021 році встановлено 14 фактів порушень законодавства на загальну суму $9,6 млн. За даними з митних баз, ціни, задекларовані експортерами брухту, в більшості випадків складають $300-350 за тонну, дуже рідко досягаючи $400, тоді як котирування на світових ринках становили $470-500 за тонну і вище", — пояснив депутат.

"На виході ми маємо уповільнення зростання економіки, загрозу закриття підприємств і робочих місць. Тому потрібно якомога швидше взяти на контроль питання паритету цін на ринку металобрухту", — додав Мельник.

Як повідомлялося, за даними Державної митної служби, експорт металобрухту з України в січні-серпні 2021 року зріс в 20 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 410,43 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт металобрухту за вказаний період зріс в 29,5 раза — до $157,15 млн.

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