Експортний бум в Україні: продаж вітчизняних товарів збільшився на чверть

Найпопулярнішими експортними групами стали метал, сільгосппродукція та олія.

Від початку року продаж українських товарів за кордон збільшився на чверть.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, розповіли у Сніданку з 1+1.

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За словами глави уряду, майже на половину збільшився експорт до Китаю, США, Туреччини та Великої Британії. Найпопулярнішими експортними групами стали метал, сільгосппродукція та олія.

Зокрема, за даними Державної митної служби від початку року продаж української курятини збільшився на майже 200 тисяч тонн. Зріс також і експорт чорних металів - майже на 50%.

Як повідомлялося, в Україні імпорт вершкового масла від початку року скоротився майже вдвічі. Також 18% знизився й експорт. У грошовому еквіваленті Україна заробила на продажу вершкового масла понад 18 мільйонів доларів, а це на 20% менше порівняно з минулим роком. Найбільше український продукт купували Азербайджан, Молдова та Грузія. Основними постачальниками масла до України відомство назвало Білорусь, Німеччину та Польщу.

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