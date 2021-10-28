Експортно-імпортні операції та рівень банкрутств зростають. Як захиститися?

Після першої хвилі пандемії українські компанії нарешті збільшують обсяги поставок в рамках експорту та дистрибуції товарів.

За даними Укрстату у І півріччі 2021р. експорт товарів та послуг становив 34 870,0 млн.дол. США, або 125,5% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, імпорт збільшився до 34 456,4 млн дол, або 127,6%.

"Маємо за два роки скорочення негативного сальдо на 60% (з 3,16 до 1,25 млрд доларів). Друга гарна новина - експорт до ЄС зріс на 45% у порівнянні з першим півріччям минулого року і досяг позначки 12,3 млрд доларів. У порівнянні з першим півріччям 2019 року - це +20%", - зазначав заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка.

Проте такий ріст призводить не лише до збільшення виручки та прибутків компаній. Разом з тим у країнах Євросоюзу зростає рівень банкрутств підприємств. За інформацією Євростату в II кварталі 2021 року кількість заявок про банкрутство зросло на 6.9%, незважаючи на значну підтримку з боку урядів країн членів ЄС. За оцінкою експертів, цей показник буде зростати і надалі. Найбільша динаміка банкрутств спостерігається в Литві (+21,5%), Словаччині (+20,3%) та Естонії (+19,1%). Аналогічний ріст відбувається в країнах Азії та Північної та південної Америках.

Враховуючи, що більшість поставок здійснюється на умовах відстрочення платежу, ризики не оплати поставок дебіторами будуть зростати. Отже постає вибір: відмовитись від загальноприйнятого правила надання відстрочки платежу та втратити частину ринку збуту, чи постачати, ризикуючи втратою значної суми коштів.

Як повернути гроші, якщо вашу поставку товарів чи послуг не оплатили

В таких ситуаціях підприємство можуть захистити традиційні інструменти, такі як банківська гарантія та факторинг. Але на міжнародному ринку є також інші способи хеджування подібних ризиків, наприклад, страхування торгових кредитів. В міжнародній практиці послугу пропонують спеціалізовані страхові компанії та експортно-кредитні агенції.

Інструмент активно використовується у всьому світі, адже створює конкурентні умови та дозволяє підприємству зосередитись на продажах, збільшуючи товарообіг та не побоюючись збитків. Крім того подібне страхування також здатне захистити й імпортерів, які можуть не отримати товари від іноземних постачальників при оплаті поставки авансом (в такому випадку страхуванню підлягає ризик неповернення авансованого платежу при не поставці товару).

Вартість послуги складає 0,5%-2% від обсягу застрахованого торгового обороту в залежності фінансового стану дебіторів, сектору діяльності та інших умов страхування.

Враховуючи специфіку та ризиковість подібного покриття в Україні, такі послуги почали надавати зовсім недавно і поки що лише окремі страховики.

Зокрема, страхова компанія "ІНГО", яка відзначила, що протягом останніх півроку кількість запитів в даному напрямку збільшилась вдвічі та продовжує зростати. Керівник управління страхування спеціальних ризиків Сергій Сидорчук розповів, що ІНГО вже сформувала портфель договорів на суму 1,5 млрд грн кредитних лімітів. За його словами, найбільшим попитом користується послуга страхування при внутрішньоукраїнських поставках, але останнім часом зростають запити і на страхування експорту.

Страхові компанії не мають обмежень щодо об’єкту страхування по КВЕД, вартість страхового контракту нижча за інші інструменти, від підприємства не вимагається застава, а плата береться за фактично застрахований щомісячний торговий обіг. У разі не платежу з боку дебітора страховик відшкодовує від 90% від суми збитку (власне утримання страхувальника в ризику), залишаючи при цьому підприємству права на борг.

В результаті страховка забезпечує компанії надійний фундамент фінансової стабільності, а саме дозволяє захистити бізнес від значних втрат ліквідності в довгостроковому періоді, мінімізувати ризик неплатежу завдяки експертизі та моніторингу що здійснює страхова компанія. Дає можливість компанії зосередитись над розвитком та експансією нових ринків без ризику втрат, надаючи своїм клієнтам з будь- якої країни найкращі умови поставок.

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