Експосол Японії в Україні Мацуда Кунінорі приєднався до Дорадчої ради ДТЕК

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"Радий вітати нового члена ради Кунінорі Мацуду, посла Японії в Україні до минулого року, який підтримуватиме наші зусилля із залучення спільноти інвесторів Японії під час розбудови нової енергетичної системи України", – прокоментував Тімченко.

Тімченко також повідомив про нещодавнє засідання ради, на якому її члени обговорили, зокрема, важливі питання євроінтеграції України та розвитку енергосектора країни.

"Дуже дякую дорадчій раді ДТЕК за їхню думку цього тижня, оскільки вони допомагають нам орієнтуватися у все більш складному світі. Засідання ради – це безцінний шанс побачити ширшу картину", – зазначив СЕО ДТЕК.

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За його словами, колишній міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який був головним переговірником ЄС щодо Угоди про асоціацію з 2010 по 2012 рік, висловився за поглиблення взаємодії з Євросоюзом.

Тімченко також вказав, що колишній генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль Ламі розповів про вплив напруженості в глобальній торгівлі, а голова Форуму енергетичного переходу Міріам Мейс – про посилення енергетичного зв’язку між Україною та рештою Європи.

Крім того, шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Аслунд зупинився на темі макроекономічного фону війни та шляху до потужного відновлення, а Надзвичайний і Повноважний Посол Італії у Великій Британії з 2017 по 2022 рік Рафаеле Тромбетта – на планах Конференції з відновлення України URC2025 у Римі цього липня.

Водночас, як зазначив Тімченко, колишній глобальний керуючий партнер Ernst&Young Вікторія Кокрейн підтримала напрямок компанії на ще більше стимулювання управління компанії, її прозорості та антикорупційної програми.

"ДТЕК цього року відзначає своє 20-річчя, ці перспективи допомагають нам переосмислити майбутнє енергетики для України та загалом на континенті", – резюмував СЕО.