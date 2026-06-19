Ексспеціальний посланник Президента Франції П’єр Хайльбронн став членом Дорадчої ради ДТЕК

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК радий повідомити про доєднання П’єра Хайльбронна, колишнього Спеціального посланника Президента Франції з питань допомоги та відбудови України, до складу Дорадчої ради», — йдеться в ньому.

Зазначається, що він поділиться своїм досвідом для підтримки стратегічних пріоритетів ДТЕК з особливим фокусом на фінансуванні відбудови, економічній політиці, економічній безпеці та взаємодії з міжнародними фінансовими інституціями, інвесторами та стратегічними партнерами для підтримки відновлення України.

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В ДТЕК нагадали, що з 2023 по 2025 рокі він обіймав посаду Спеціального посланника Президента Франції з питань допомоги та відбудови України, координуючи підтримку Франції у відновленні України.

До цього він займав посаду Віце-президента Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), де відіграв ключову роль у сприянні інвестиціям та економічним реформам на ринках, що розвиваються.

«П’єр Хайльбронн має надзвичайний досвід у сфері фінансування відновлення та європейської політики у вирішальний для України час. Його знання посилять здатність Дорадчої ради надавати практичні та стратегічні рекомендації, оскільки ми працюємо над прискоренням відновлення, залученням інвестицій та продовженням інтеграції України з Європою», — наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Раніше повідомлялось, що колишній посол США Джеффрі Пайятт став головою Дорадчої ради ДТЕК.

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