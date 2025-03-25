Електроенергія, газ і тепло: що буде з тарифами у квітні 2025 року

У 2025 році уряд розширив перелік тих, хто має право на пільговий тариф. Йдеться, зокрема, про мешканців великих багатоквартирних будинків без газового опалення або з проблемами теплопостачання.

З 1 квітня тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення в Україні залишаться без змін. Квітень також є останнім місяцем опалювального сезону.

Про це розповідає NV.

До кінця квітня побутовий тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 грн/кВт-год. Для споживачів, які користуються електроопаленням, діє пільгова ставка — 2,64 грн/кВт-год, якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год на місяць.

У 2025 році уряд розширив перелік тих, хто має право на пільговий тариф. Йдеться, зокрема, про мешканців великих багатоквартирних будинків без газового опалення або з проблемами теплопостачання. Відповідні зміни були внесені до урядової постанови.

"Ці мешканці можуть сплачувати за електроенергію 2,64 грн/кВт-год до кінця квітня", — повідомив народний депутат Сергій Нагорняк.

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За його словами, ринкова ціна електроенергії вже сягає 7–8 грн/кВт-год, а з 1 червня можливе зростання побутового тарифу до 6,64 грн, і протягом наступних 2–3 років — до 9 грн/кВт-год.

Тепло, газ і вода: ціни залишаються стабільними

Мораторій на підвищення тарифів, запроваджений на час воєнного стану, продовжує діяти. Це означає, що ціни на опалення, гарячу воду та газ у квітні не зміняться.

У Києві, за даними "Київтеплоенерго", тариф на опалення становитиме 1654,41 грн/Гкал.

Газ для побутових споживачів, які обслуговуються у "Нафтогазі", у квітні коштуватиме 7,96 грн/куб. м. У решти постачальників ціна коливатиметься від 7,79 грн до 9,99 грн/куб. м.

Нагадаємо, у Києві вдвічі зростуть тарифи на обслуговування будинків.