Електроенергія з газотурбінних станцій занадто дорога для українців, - економіст

Про це заявив економіст Борис Кушнірук у своїй колонці на «Цензор.НЕТ». За його словами, у 2024 році було введено в експлуатацію 835 МВт розподіленої газової генерації — це близько до обіцяного владою 1 ГВт.

Кушнірук наголошує, що собівартість електроенергії з газопоршневих установок може сягати 20–30 грн за кВт·год, що робить її надто дорогою для бізнесу та населення. «Таку електроенергію в Україні просто ніхто не зможе оплачувати», — зауважив він.

Економіст зазначив, що газотурбінні станції можуть бути ефективними лише в умовах пікового навантаження або у разі критичного дефіциту електроенергії, наприклад, під час блекаутів. Втім, у звичайних умовах вони є економічно невигідними і не здатні конкурувати за собівартістю з іншими видами генерації, такими як вугільні станції, сонячні електростанції або АЕС.

Кушнірук також застерігає, що після завершення війни та стабілізації енергосистеми ці газотурбінні станції, ймовірно, будуть використовуватися лише кілька годин на добу, що ускладнить їхню окупність. Якщо ж держава візьме на себе зобов’язання гарантувати повернення інвестицій, це призведе до значного тарифного навантаження на економіку.

«Потрібно зупинити істерію навколо будівництва газових установок і почати стратегічно мислити щодо їхньої ролі як у період війни, так і в повоєнній структурі енергетичного сектору України», — підсумував Борис Кушнірук.