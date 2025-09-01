- Дата публікації
Електроенергія в Україні здорожчає: хто заплатить більше
Попри незмінність для населення, тарифи на електроенергію для компаній-операторів систем розподілу все ж зростуть.
Від 1 вересня 2025 року в Україні зростуть тарифи за розподіл електроенергії для операторів системи розподілу, водночас для деяких регіонів підвищення складе понад 20%.
Відповідне рішення на засіданні ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Підвищення тарифів торкнеться операторів системи розподілу електроенергії (ОСР), тобто обленерго.
Споживачам першого класу доведеться платити від вересня в середньому на 14% більше за розподіл, споживачам другого класу — приблизно на 23% більше.
Найбільше зростання тарифів відчують:
«Рівнеобленерго»
«Кіровоградобленерго»
«Хмельницькобленерго»
Найменше навантаження передбачається для таких постачальників:
«Чернігівобленерго»
«Черкасиобленерго»
«Львівобленерго»
Що стосується населення, то ціни для побутових споживачів залишаться без змін. Наразі українці платять 4,32 грн за кВт-год, і ця ставка збережеться щонайменше до кінця жовтня завдяки подовженню дії механізму ПСО (спеціальних обов’язків держави). Однак експерти попереджають: після 31 жовтня тариф для домогосподарств може зрости, оскільки нинішній рівень не покриває реальних витрат енергопостачальників.
Нагадаємо, Національний банк прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що зумовить поступове підвищення тарифів у наступні роки.
Під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення. Тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї заборони.