Електроенергія в Україні здорожчає: хто заплатить більше

Попри незмінність для населення, тарифи на електроенергію для компаній-операторів систем розподілу все ж зростуть.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ціна на електрику для населення залишиться незмінною

Ціна на електрику для населення залишиться незмінною / © pixabay.com

Від 1 вересня 2025 року в Україні зростуть тарифи за розподіл електроенергії для операторів системи розподілу, водночас для деяких регіонів підвищення складе понад 20%.

Відповідне рішення на засіданні ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Підвищення тарифів торкнеться операторів системи розподілу електроенергії (ОСР), тобто обленерго.

Споживачам першого класу доведеться платити від вересня в середньому на 14% більше за розподіл, споживачам другого класу — приблизно на 23% більше.

Найбільше зростання тарифів відчують:

  • «Рівнеобленерго»

  • «Кіровоградобленерго»

  • «Хмельницькобленерго»

Найменше навантаження передбачається для таких постачальників:

  • «Чернігівобленерго»

  • «Черкасиобленерго»

  • «Львівобленерго»

Що стосується населення, то ціни для побутових споживачів залишаться без змін. Наразі українці платять 4,32 грн за кВт-год, і ця ставка збережеться щонайменше до кінця жовтня завдяки подовженню дії механізму ПСО (спеціальних обов’язків держави). Однак експерти попереджають: після 31 жовтня тариф для домогосподарств може зрости, оскільки нинішній рівень не покриває реальних витрат енергопостачальників.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що зумовить поступове підвищення тарифів у наступні роки.

Під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення. Тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї заборони.

