Ембарго в дії: ЄС та Британія припинили закупівлю російського вугілля

Від сьогодні, 10 серпня, запрацювало ембарго на вугілля з РФ.

ЄС та Велика Британія повністю припинили закупівлю російського вугілля.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Європейський Союз та Велика Британія від 10 серпня зупиняють імпорт російського вугілля у відповідь на війну РФ проти України", -написав він.

Єрмак також наголосив, що ще необхідне повне газове ембарго, щоб пришвидшити руйнацію російської економіки.

Варто зазначити, що раніше стало відомо, що європейські країни у пошуках альтернативи вугіллю з РФ лише за п'ять місяців року імпортували з Південної Африки на 40% більше вугілля, ніж за весь минулий рік.

Нагадаємо, Європейський Союз 5 квітня оголосив про п'ятий санкційний пакет проти РФ, який передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії та заборону транзакцій із чотирма російськими банками. Наразі проти Росії вже ухвалено сім пакетів санкцій.

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